​В УЕФА допустили, что финал Лиги чемпионов перенесут из России

Западные СМИ вовсю трубят о том, что финал Лиги чемпионов может пройти не в Санкт-Петербурге, а в другом городе, в другой стране. Связано это с признанием Россией ДНР и ЛНР.

Судя по комментарию пресс-службы, в УЕФА допускают перенос финального матча в другую страну.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за развитием ситуации. При необходимости решение будет принято оперативно», - ответ пресс-службы УЕФА приводит на своих страницах sport24.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти 28 мая. Проведение финала в Санкт-Петербурге сдвигалось на один год из-за пандемии коронавируса.