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Лига чемпионов

​Мэр Лондона: «Готовы принять финал Лиги чемпионов, нельзя вознаграждать им путинскую Россию»

22 Февраля 2022 • 19:31 Комментировать (1)

Мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Западные СМИ на протяжении вторника активно пишут о том, что лишение России финала возможно, учитывая признание страной ДНР и ЛНР.

«Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведёт этот матч в Санкт-Петербурге, это будет вознаграждение  агрессивных действий путинской России», - высказался Хан для LBC Radio.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» должен пройти в конце мая.

Во вторник пройдут два матча плей-офф Лиги чемпионов. Не пропустите текстовые трансляции на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Садик Хан
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Комментарии (1)
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Spirit
22 Февраля 2022 в 20:23
Англосаксам только дай повод что- то отобрать у России.
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22.02  23:00 Вильярреал ... Ювентус 2.85 3.15 2.65
22.02  23:00 Челси ... Лилль 1.37 5.20 8.40
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