​Мэр Лондона: «Готовы принять финал Лиги чемпионов, нельзя вознаграждать им путинскую Россию»

Мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Западные СМИ на протяжении вторника активно пишут о том, что лишение России финала возможно, учитывая признание страной ДНР и ЛНР.

«Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведёт этот матч в Санкт-Петербурге, это будет вознаграждение агрессивных действий путинской России», - высказался Хан для LBC Radio.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» должен пройти в конце мая.

Во вторник пройдут два матча плей-офф Лиги чемпионов. Не пропустите текстовые трансляции на LiveResult.