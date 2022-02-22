​В Польше предлагают бойкотировать спортивные соревнования в России

Ярослав Качиньски, являющийся вице-премьером польского правительства, призывает запад к серьёзным санкциям против России. Поводом стало признание Россией ДНР и ЛНР с подписанием соответствующих документов.
Среди прочего, Качиньски предлагает бойкотировать спортивные соревнования, которые проходят на территории России.
Стоит напомнить, что в конце весны Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов.
Ранее появлялась информация о намерении Польского футбольного союза добиться переноса стыкового матча против России из Москвы на нейтральную территорию.
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