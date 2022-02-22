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​Премьер-министр Великобритании возмущён проведением международных футбольных матчей в России

22 Февраля 2022 • 16:32 Комментировать (1)

Запад выражает недовольство признанием Россией ДНР и ЛНР. Соответствующие документы в понедельник были подписаны Владимиром Путиным. Во вторник во время выступления в Палате общин премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возмутился тем фактом, что в России на фоне всего происходящего будут проводиться крупные футбольные матчи.

«Тот факт, что в России могут проходить международные футбольные матчи после её вторжения на территорию суверенного государства, вызывает недоумение», - высказался Джонсон.

Напомним, что в конце мая в Санкт-Петербурге пройдёт финальный матч Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Джонсон
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Комментарии (1)
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Spirit
22 Февраля 2022 в 16:56
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