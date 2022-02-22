Источник сообщил позицию УЕФА по переносу финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон из-за политического конфликта между Россией и Украиной.

Журналист издания Evening Standard Дэн Килпатрик посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что в организации внимательно следят за развитием ситуации между странами. При этом он подчеркнул, что УЕФА пока не планирует вносить какие-то коррективы по проведению финального поединка престижного турнира.

Ранее журналисты Mirror и Daily Star сообщили, что Россию могут лишить финала Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая.