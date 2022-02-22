Сорокин озвучил позицию УЕФА по возможному переносу финала Лиги чемпионов

В британских СМИ появилась новость о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон по причине конфликта между Россией и Украиной. Своим мнением по этому поводу поделился глава организационного комитета финала турнира Алексей Сорокин.

«Обсуждений с УЕФА на эту тему не было. Никаких сигналов не поступало. Мы готовим вместе с УЕФА финал в плановом режиме», - приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».

Напомним, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона должен состояться на петербургском стадионе «Газпром Арена». Дата поединка – 28 мая.

Действующим чемпионом является лондонский «Челси».