В Великобритании обсуждают перенос финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» из-за конфликта России и Украины

В Великобритании начали обсуждать возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за конфликта между Россией и Украиной по причине признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Таблоиды Daily Star и Mirror сообщают, что УЕФА может лишить Россию решающего матча еврокубка ввиду нарастающего конфликта. Главной альтернативой петербургской «Газпром Арене» называют лондонский «Уэмбли».

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2021/2022 должен состояться 28 мая.

Действующим обладателем титула является лондонский «Челси», одолевший в прошлогоднем финале «Манчестер Сити» (1:0).