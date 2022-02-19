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Лига чемпионов

Фабрегас: «Прошло 16 лет после парижского поражения, и я так и не выиграл Лигу чемпионов»

19 Февраля 2022 • 00:44 Комментировать

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас признал, что до сих пор не может забыть поражение в финале Лиги чемпионов 2006 года, в котором «Арсенал» уступил «Барселоне». По словам Фабрегаса, он дал себе тогда слово, что все-таки выиграет турнир, но, к сожалению, сдержать его так и не сумел.

- Мне было 19, и я уже ненавидел проигрывать. Бывало, что я плакал после поражений, отказывался разговаривать с членами семьи. Но после того поражения в Париже родные пытались утешить меня. И я пообещал тогда им - успокойтесь, придет день, и я обязательно выиграл Лигу чемпионов. Но прошло 16 лет, у меня есть все титулы, нет только победы в Лиге чемпионов. Тот финал я никогда не забуду, - заявил Фабрегас, слова которого приводит El Mundo Deportivo.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сеск Фабрегас
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