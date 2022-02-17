Аршавин: «Петербург заслужил принять финал Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился своим мнением насчёт проведения финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в Санкт-Петербурге. Экс-футболист заявил, что его родной город вполне заслуживает принять решающий матч турнира.

«Конечно же, для всех болельщиков это будет огромное событие. Когда я рос и играл на «Петровском», никто не мог представить, что когда-нибудь финал Лиги чемпионов пройдет на Крестовском острове», – сказал Аршавин в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, что Россия уже однажды принимала финал Лиги чемпионов. Решающий матч сезона 2007/08 прошёл в Москве – в нём «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти и в третий раз в истории стал чемпионом Европы.