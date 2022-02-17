В Санкт-Петербурге запустили специальную виртуальную проекцию по случаю приближающегося финала Лиги чемпионов, который в конце мая состоится на домашнем стадионе «Зенита» - «Газпром Арене».

В четверг, 17 февраля, ровно за 100 дней до решающего поединка самого престижного клубного турнира Европы Дворцовая площадь окрасилась в футбольные цвета. Проекция сфокусировалась на здании Генштаба, после чего неоновыми линиями был создан силуэт Санкт-Петербурга. Затем на площади образовался футбольный газон, а в конце видео появился и сам кубок Лиги чемпионов.

Финал турнира пройдет 28 мая и начнется в 22:00 мск.