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Лига чемпионов

Левандовски забил в текущем сезоне Лиги чемпионов столько же голов, сколько весь «Зальцбург»

16 Февраля 2022 • 23:33 Комментировать

Всего лишь восемь голов забили в шести матчах группового раунда Лиги чемпионов молодые игроки австрийского «Зальцбурга», но этого вполне хватило команде, чтобы выйти в плей-офф. В то же время «Бавария» забила за эти же шесть матчей целых 22 гола, что стало абсолютно лучшим показателем среди всех команд, принимавших участие в групповом турнире. Девять из них записал на свой счет нападающий Роберт Левандовски - это больше, чем весь «Зальцбург» вместе взятый.

Тем не менее, в прямом матче между ними в счете пока что ведет «Зальцбург», забивший свой девятый гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Проследить за интригующим матчем можно по ссылке на лайв-трансляцию.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург Ред Булл Зальцбург Роберт Левандовски
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Идет 47 минута Ред Булл Зальцбург 1:0 Бавария 7.10 5.50 1.38
Идет 45 минута Интер Милан 0:0 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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