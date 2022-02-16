Всего лишь восемь голов забили в шести матчах группового раунда Лиги чемпионов молодые игроки австрийского «Зальцбурга», но этого вполне хватило команде, чтобы выйти в плей-офф. В то же время «Бавария» забила за эти же шесть матчей целых 22 гола, что стало абсолютно лучшим показателем среди всех команд, принимавших участие в групповом турнире. Девять из них записал на свой счет нападающий Роберт Левандовски - это больше, чем весь «Зальцбург» вместе взятый.Тем не менее, в прямом матче между ними в счете пока что ведет «Зальцбург», забивший свой девятый гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Проследить за интригующим матчем можно по ссылке на лайв-трансляцию.
Левандовски забил в текущем сезоне Лиги чемпионов столько же голов, сколько весь «Зальцбург»
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