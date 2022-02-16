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Лига чемпионов

Сабитов: «Мбаппе – как ледокол, а Месси единственный выпадал из прессинга» эксклюзив

16 Февраля 2022 • 13:53 Комментировать

Экс-главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом».

- «ПСЖ» в последние годы действительно набрал такие обороты, что теперь его противостояние с «Реалом» сродни финалу Лиги чемпионов. Раньше парижский клуб был брендом французского разлива, а сейчас – европейского и мирового уровня. В составе «ПСЖ» собрано обилие первоклассных звёзд, и эту ситуацию можно сравнить с той, которая сложилась у Анчелотти во время его предыдущего захода в «Реал», где было атакующее супертрио ВВС – Бензема, Бэйл и Роналду.

Почеттино предложил «Реалу» активный прессинг с персональным давлением. Так играет «Аталанта», это очень круто и это сработало. Многие атаки «Реала» срывались как раз из-за прессинга в исполнении парижан, Анчелотти не смог ему что-либо противопоставить. Но и футболистам «ПСЖ» приходилось нелегко, поскольку постоянный прессинг подразумевает высокую физическую нагрузку и концентрацию внимания. От них требовалось не только приклеиваться к своим оппонентам, но и отбирать у них мячи.

Непривычно было то, что высокий прессинг организовывал даже Ди Мария, оказывавший давление на Куртуа. А единственным выпавшим из коллективного прессинга игроком стал Месси. Когда все его партнёры работали на отбор мяча, он занимал в этом плане пассивно-позиционную позицию. Наверное, Почеттино правильно сделал, что не выпустил в старте Неймара. Одно дело, когда из общего прессинга выпадает один игрок, и другое дело, когда два.

Выйдя на замену, Неймар отдал голевой пас, но там всё сделал Мбаппе, ледоколом внедрившийся в чужую штрафную с левого фланга. Килиан сейчас в отменной физической форме, и он просто загонял Карвахаля. Но если бы Мбаппе не забил, лучшим игроком матча стал бы Куртуа, отразивший пенальти в исполнении Месси. Неизвестно, что будет в ответной встрече, но Анчелотти проведёт анализ первой игры, и «Реал» не опустит руки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Лига Чемпионов Равиль Сабитов Килиан Мбаппе
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