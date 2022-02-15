Маттеус перечислил фаворитов Лиги чемпионов

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов. Легендарный немецкий футболист не смог выделить одного претендента и назвал сразу несколько команд.

«Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль». «Бавария» тоже фаворит, если преодолеет травмы и наведет порядок в оборонительной линии. Может выиграть «ПСЖ», если сработает их ставка на атаку.

Если выиграет кто-то из АПЛ, это должен быть «Манчестер Сити». Гвардиоле пора бы добиться успеха с «горожанами», - цитирует Маттеуса Kicker.

Напомним, что стадия 1/8 финала Лиги чемпионов стартует сегодня, 15 февраля.