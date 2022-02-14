​УЕФА выделит 10 тысяч бесплатных билетов для финалистов Лиги чемпионов

Клубы, которые дойдут до финала Лиги чемпионов, получат по 5 тысяч бесплатных билетов для своих болельщиков. Об этом рассказывает The Athletic, приводя слова президента УЕФА Александера Чеферина. По его словам, таким образом клубы будут награждены за поддержку европейского футбола во время пандемии коронавируса.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в этом году будет принимать Санкт-Петербург. Матч за трофей пройдёт 28 мая.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Челси». В прошлом году в финале лондонцы обыграли «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0.