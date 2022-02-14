​В УЕФА отреагировали на новость о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город в другой стране. Такой вариант якобы рассматривается на случай военного вторжения России на Украину, о котором не перестают трубить западные лидеры и СМИ.

Между тем, в УЕФА отреагировали на новости о возможном переносе финального матча.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», - ответ из УЕФА приводит на своих страницах Metaratings.

Финальный поединок Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт 28 мая.