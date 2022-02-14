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Лига чемпионов

​Россия может потерять финал Лиги чемпионов в случае вторжения на Украину - источник слухи

14 Февраля 2022 • 15:23 Комментировать (9)

Запад грозит России суровыми санкциями, опасаясь вторжения российской армии на территорию Украины. Потенциальные санкции могут затронуть и мир спорта. Как сообщает на своих страницах football.london, финал Лиги чемпионов может быть перенесён из Санкт-Петербурга, «если Россия вторгнется на Украину».

Отметим, что российские власти не раз отрицали какие-либо планирующиеся военные операции, однако на Запасе не устают говорить об угрозах.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2021/2022 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая. Изначально северная столица России должна была принять финал сильнейшего клубного турнира в 2021 году. Перенос произошёл из-за влияния пандемии коронавируса.

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
старый ХЬЮ
14 Февраля 2022 в 17:39
В УЕФА тоже помутнение рассудка. Тогда придется подождать финала. Ведь не терять же финал ЛЧ из за этой глупости.
White_Shark
14 Февраля 2022 в 17:38
А чё раньше было не вторжение? Шо то там у братьев опять сбойнуло)
Лучше б спортом занимались, а не вторжения придумывали. А то без слёз на медальный зачёт ОИ взглянуть нельзя... Так в Украине только футбол и останется. Футбол и вечная гнетущая российская угроза.
Nicholais
14 Февраля 2022 в 17:20
Аа, ну если так, то не должны. Больно надо нападать. А кому надо - пусть на всяких "ворлд оф танкс" регится и чешет своё ЧСВ, сколько влезет. Живых людей к этому привлекать в наш век цифровых технологий - как-то западло.
jUMPER
14 Февраля 2022 в 17:10
ну фсё...апеть лондон нападать запритил...))) хайли лайкли твою ж...)))
sedon
14 Февраля 2022 в 16:04
Задрали уже со своим "вторжением". 8 лет упрашивают-упрашивают, а все никак.
FORZAYOU
14 Февраля 2022 в 15:59
в Фашингтон перенесут финал?)
Хасанович Висэйт
14 Февраля 2022 в 15:45
Украинские братья, мы с вами!
a1r1bor
14 Февраля 2022 в 16:56
Ты в окопе на Донбассе или так же пихдишь как крокодилка?
jUMPER
14 Февраля 2022 в 17:03
ай..ах ха ха МЫ...))) твои братья в овраге лошадь доедают...))) а ночью на луну воют...)))
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