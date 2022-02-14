Запад грозит России суровыми санкциями, опасаясь вторжения российской армии на территорию Украины. Потенциальные санкции могут затронуть и мир спорта. Как сообщает на своих страницах football.london, финал Лиги чемпионов может быть перенесён из Санкт-Петербурга, «если Россия вторгнется на Украину».

Отметим, что российские власти не раз отрицали какие-либо планирующиеся военные операции, однако на Запасе не устают говорить об угрозах.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2021/2022 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая. Изначально северная столица России должна была принять финал сильнейшего клубного турнира в 2021 году. Перенос произошёл из-за влияния пандемии коронавируса.