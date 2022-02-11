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​Рагнар Сигурдссон рассказал, в чём лучше Месси, а в чём - Роналду

11 Февраля 2022 • 16:47 Комментировать (1)

Защитник Рагнар Сигурдссон, ранее игравший в России, сравнил звёздных Лионеля Месси и Криштиану Роналду, против которых ему довелось поиграть.

«Они слишком разные, чтобы сравнивать, но в игре один на один Месси опаснее Роналду, потому что лучше как дриблёр. Но при игре в штрафной и на втором этаже Криштиану не остановить», - поделился своими мыслями Сигурдссон в ходе интервью для sport24.

Напомним, что в России Рагнар Сигурдссон играл за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». В настоящий момент 35-летний исландец выступает на родине за клуб «Филкир».

Криштиану Роналду и Лионель Месси были лучшими футболистами в мире на протяжении долгого времени, но в последнее время их звёзды стали угасать. Роналду впервые с 2010 года не забил в пяти матчах подряд, а Месси в «ПСЖ» и вовсе является тенью самого себя.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Рагнар Сигурдссон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
11 Февраля 2022 в 16:53
Даже тень Месси всегда была лучше эгоистичного замыкателя всех времён... Хе-хе...
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