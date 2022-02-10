​УЕФА: Судей призвали жёстко реагировать на неуважительное поведение игроков

Арбитры УЕФА поучаствовали в зимних курсах и получили инструкции. Среди прочего, судей призвали жёстче реагировать на которые эпизоды. Например, на случаи, когда игроки окружают арбитра.

«Когда игроки пытаюсь обмануть судью или оказывают на него давление, призывая показать жёлтую или красную карточку, такое поведение является неуважительным. Мы не хотим, чтобы это происходило. Мы попросили судей быть внимательнее и принимать в таких ситуациях решительные и последовательные действия», - сказал глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Добавим, что уже на следующей неделе стартует плей-офф Лиги чемпионов.