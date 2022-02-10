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Лига чемпионов

​Новый телеконтракт Лиги чемпионов добьёт Суперлигу, считают в УЕФА

10 Февраля 2022 • 14:31 Комментировать

Три европейских гранда – «Барселона», «Реал» и «Ювентус» - по-прежнему поддерживают проект Суперлиги. Окончательно добить этот сомнительный проект может рост цены телевизионного контракта Лиги чемпионов. Такого мнения придерживаются в УЕФА.

На страницах The Times появились слова Нассера Аль-Хелаифи – главы «ПСЖ» и Европейской ассоциации клубов. Он прогнозирует «тектонический сдвиг» во власти клубов, поскольку в период с 2024 по 2027 год сделка по телеправам принесёт 15 миллиардов евро.

Напомним, что с 2024 года в Лиге чемпионов изменится формат. На основной стадии больше не будет групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Европы
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