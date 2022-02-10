В УЕФА оценили готовность «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В УЕФА оценили степень готовности арены к главному матчу самого престижного клубного турнира Европы. Об этом рассказал гендиректор организационного комитета финала ЛЧ Алексей Сорокин.

«Обсуждали газон. Нет никаких сомнений в том, что он будет в надлежащем виде. Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки», - передает слова Сорокина ТАСС.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая.

Напомним, что действующим триумфатором турнира является лондонский «Челси».