​«Челси» за 10 лет заработал на трансферах больше всех в Европе

Специалисты CIES Football Observatory не устают проводить различные исследования и публиковать их результаты. В последнем таком исследовании была проанализирована работа клубов из пятёрки лучших европейских чемпионатов на трансфером рынке. Рассматривался период длиной в 10 лет (с трансферного лета 2012 года).

Оказалось, что больше всех за это время на трансферах игроков заработал «Челси». Лондонцы за счёт продаж футболистов пополнили свой бюджет на 1,2 миллиарда евро. На второй строчке рейтинга располагается «Монако» (1,1 миллиарда евро), а тройку замыкает «Атлетико» (995 миллионов евро).

Ниже в таблице на картинке рейтинг отсортирован по заработку клубов за указанный отрезок времени.

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