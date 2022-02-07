​У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 лет

Последнее исследование CIES Football Observatory даёт футбольным фанатам достаточно пищи для размышлений. Эксперты проанализировали работу клубов из топ-5 европейских лиг в трансферном секторе за последние 10 лет. Оказалось, что худший баланс (разницу между тратами и доходами) имеет «Манчестер Юнайтед».

Если вычесть из суммы затрат «МЮ» на трансферы сумму доходов клуба с трансферов, получается больше 1 миллиарда евро!

Второй худший баланс имеет «Манчестер Сити» (-984 миллиона евро), третий – «ПСЖ» (-941).

Ниже на картинке можно посмотреть на клубы с наиболее худшим балансом.

​Исследование показало, какой клуб больше всех потратил за последние 10 лет