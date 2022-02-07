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Лига чемпионов

​Исследование показало, какой клуб больше всех потратил за последние 10 лет

07 Февраля 2022 • 17:20 Комментировать (1)

В 2022 году CIES Football Observatory продолжает проводить интересные исследования в мире футбола. На этот раз специалисты проанализировали трансферную деятельность клубов топ-5 лиг Европы за последние десять лет. Выяснилось, что больше всех на трансферы за этот период потратил «Манчестер Сити». «Горожане» вложили в приобретения новых футболистов почти 1,7 миллиарда евро!

На втором месте располагается «Барселона» (1,63 миллиарда евро), а тройку замыкает «Челси» (1,61 миллиарда евро).

Ниже на картинке вы можете увидеть рейтинг, отсортированный по правому столбцу, то есть по тратам на трансферы.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
andi
07 Февраля 2022 в 17:34
Кто бы сомневался в 1-м месте шейхов.
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