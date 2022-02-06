Чеферин предложил определять победителя Лиги чемпионов в «финале четырёх»

Оказывается, помимо смены формата группового этапа Лиги чемпионов на «швейцарскую систему», в УЕФА рассматривают вариант и с видоизмененным раундом плей-офф турнира. Президент союза Александр Чеферин признался, что ему нравится предложение с внедрением «финала четырёх» для определения победителя самого престижного клубного соревнования Европы.

«Я считаю, что это было бы интересно. Уже пришлось обсуждать это с уполномоченными людьми, они тоже согласны с этим. Например, такого же мнения придерживается президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи (прим. – также глава Ассоциации европейских клубов). Это возможный расклад событий», - приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.