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Лига чемпионов

Чеферин предложил определять победителя Лиги чемпионов в «финале четырёх»

06 Февраля 2022 • 17:18 Комментировать (8)

Оказывается, помимо смены формата группового этапа Лиги чемпионов на «швейцарскую систему», в УЕФА рассматривают вариант и с видоизмененным раундом плей-офф турнира. Президент союза Александр Чеферин признался, что ему нравится предложение с внедрением «финала четырёх» для определения победителя самого престижного клубного соревнования Европы.

«Я считаю, что это было бы интересно. Уже пришлось обсуждать это с уполномоченными людьми, они тоже согласны с этим. Например, такого же мнения придерживается президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи (прим. – также глава Ассоциации европейских клубов). Это возможный расклад событий», - приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Чеферин
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
ингерман
06 Февраля 2022 в 18:12
ай ерунда какая-ца.. допустим в 3 туре встречаюца команды выигравшие оба мачца с командами проигравшими оба мачца.. офегенна ынтересна получшица.. и падобных случаеф можец быть немала.. будя уже не интересно и небудя празника хфуцбола.. )))
superzina
06 Февраля 2022 в 18:15
Дружище , система предполагается такая :
- два полуфинала
- игра проигравших в 1/2 за третье место . Но это пока под вопросом .
- Финал
ингерман
06 Февраля 2022 в 18:17
а в чем тады новшество.. в маче за 3 месцо.. )))
superzina
06 Февраля 2022 в 18:07
Финансовые и имиджевые потери от "Финала 4-х" очевидны .
crocodile
06 Февраля 2022 в 17:47
розыгрыш на двацаць лец ггг
andi
06 Февраля 2022 в 17:33
Да уж Чеферин хочеть поднять бабло вот и придумал.
id152079006
06 Февраля 2022 в 17:29
Конечно, первым делом надо было посоветоваться с деньгами, т.е. с шейхами. С непревзойдёнными знатоками футбола так сказать...
Alex1972
06 Февраля 2022 в 17:28
Что не сделаешь, только бы на Суперлигу не отвлекались... Хе ..
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