​Семак – о гостевых матчах «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мы не можем говорить, что поедем и кого-то обыграем, мы не сильнее»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу выступлений команды в Лиге чемпионов на выезде.

«Кого «Мальмё» мог обыграть в последней группе? Только «Зенит». Естественно, они делают всё возможное, чтобы обыграть «Зенит». Сказать, что мы гораздо лучше смотрелись… Да, мы больше контролировали мяч, но остроты особо не было. Мы могли их обыграть [на выезде], но могли и не обыграть.

Что касается других команд в последней и предпоследней Лиге чемпионов, то они сильнее. Мы можем когда-то их обыграть, но это будет больше за счёт везения. Мы не сильнее других команд, мы не можем говорить, что поедем и кого-то обыграем.

Психология? Ну, какая психология?» - сказал Семак.