Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Champignons League - УЕФА раздражает название немецкой замороженной пиццы

02 Февраля 2022 • 08:06 Комментировать

Шутки в сторону, но бывает и такое - УЕФА вступил в переписку с владельцем некоей пиццерии в Германии, который продает один из видов своей замороженной пиццы (конкретно, это пицца с грибами) под метким названием Champignons League. Отсылка на главный клубный турнир Европы тут слишком заметна, а УЕФА всегда был крайне педантичен в опросах коммерческих прав и всего, что с ними связано.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, прознав о том, что в Германии продается такая вот пицца, в УЕФА не поленились отыскать владельца пиццерии и направили тому письмо - дескать, это наша торговая марка, потому ты, дружище, давай придумывай другое название для своей пиццы.

Но и владелец сети Pizza Wolke оказался прожженным волком - сдаваться он и не собирался. Вместо этого Шади Шури (так зовут владельца) пошел в атаку - он сфотографировал письмо, выложил его в инстаграм и пояснил, что и его «Шампиньон Лига» также является зарегистрированным торговым знаком, и отказываться от него он не будет.

Даже если в итоге и придется, то, как считает Шури, его пицца с грибами в плане узнаваемости от всех этих скандалов только выигрывает и благодаря своей гениальной находке он уже получил большие дивиденды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
08:06 · Лига чемпионов
Champignons League - УЕФА раздражает название немецкой замороженной пиццы
31 Января
14:12 · Лига чемпионов
​УЕФА судится из-за пиццы Лига шампиньонов
30 Января
20:38 · Франция. Лига 1
Неймар может успеть восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов
12:39 · Лига чемпионов
​Хуанфран: «Я не должен был исполнять тот пенальти в финале Лиги чемпионов 2016 года, была очередь Карраско»
29 Января
23:49 · Лига чемпионов
Куртуа назвал противостояние с «ПСЖ» досрочным финалом Лиги чемпионов
19:13 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Я считаю, что у «МЮ» есть шансы выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии» 5 слухи
12:30 · Лига чемпионов
Хабиб назвал фаворитов Лиги чемпионов 1
28 Января
19:44 · Лига чемпионов
​Карраско пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации
18:39 · Лига чемпионов
​Уокер дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
18:21 · Лига чемпионов
​Месси и Роналду делят первое место по хет-трикам с 2000 года 1
08:09 · Лига чемпионов
Холанн назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов
22 Января
23:42 · Лига чемпионов
​Позиция УЕФА в войне с Суперлигой укрепляется: ожидается рост бюджета Лиги чемпионов
20 Января
21:15 · Лига чемпионов
«Челси» может лишиться ряда игроков на матч Лиги чемпионов
17:28 · Лига чемпионов
Матч «ПСЖ» - «Реал» может пройти не во Франции 4
19 Января
11:18 · Лига чемпионов
Источник: УЕФА назвал цену билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 1
Все новости
Рекомендуем