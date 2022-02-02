Champignons League - УЕФА раздражает название немецкой замороженной пиццы

Шутки в сторону, но бывает и такое - УЕФА вступил в переписку с владельцем некоей пиццерии в Германии, который продает один из видов своей замороженной пиццы (конкретно, это пицца с грибами) под метким названием Champignons League. Отсылка на главный клубный турнир Европы тут слишком заметна, а УЕФА всегда был крайне педантичен в опросах коммерческих прав и всего, что с ними связано.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, прознав о том, что в Германии продается такая вот пицца, в УЕФА не поленились отыскать владельца пиццерии и направили тому письмо - дескать, это наша торговая марка, потому ты, дружище, давай придумывай другое название для своей пиццы.

Но и владелец сети Pizza Wolke оказался прожженным волком - сдаваться он и не собирался. Вместо этого Шади Шури (так зовут владельца) пошел в атаку - он сфотографировал письмо, выложил его в инстаграм и пояснил, что и его «Шампиньон Лига» также является зарегистрированным торговым знаком, и отказываться от него он не будет.

Даже если в итоге и придется, то, как считает Шури, его пицца с грибами в плане узнаваемости от всех этих скандалов только выигрывает и благодаря своей гениальной находке он уже получил большие дивиденды.