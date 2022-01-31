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Лига чемпионов

​УЕФА судится из-за пиццы Лига шампиньонов

31 Января 2022 • 14:12 Комментировать

Немецкая пиццерия Pizza Wolke поделилась со своими посетителями любопытной информацией посредством своей странички в «Инстаграме». Так, УЕФА намерен судиться с заведением из-за одной из пицц. Речь идёт о пицце под названием Лига шампиньонов. В УЕФА считают, что пиццерия нарушает авторские права посредством внесения нескольких изменений во второе слово названия блюда.

В оригинале пицца называется Champignons League, то время как самый популярный клубный турнир УЕФА носит название Champions League.

В пиццерии как-то даже чересчур спокойно отнеслись к претензии УЕФА. В подписи к публикации Pizza Wolke чуть ли не сказала спасибо УЕФА за рекламу.

«Это показывает, что мы на правильном пути», - говорится в тексте, среди прочего. «Посмотрим, как далеко зайдёт УЕФА».

 

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УЕФА Лига Чемпионов
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