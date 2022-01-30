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Лига чемпионов

​Хуанфран: «Я не должен был исполнять тот пенальти в финале Лиги чемпионов 2016 года, была очередь Карраско»

30 Января 2022 • 12:39 Комментировать

Экс-игрок «Атлетико» Хуанфран вспомнил финал Лиги чемпионов 2016 года против «Реала». Тогда дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой верх взяли «сливочные». Хуанфран был единственным игроком, не реализовавшим одиннадцатиметровый.

«Есть кое-что, о чём люди не знают. Я не должен был исполнять тот пенальти, была не моя очередь. Была очередь Янника Карраско, но он не стал бить. Никто не хотел идти, поэтому я сказал: «Пойду я», - слова Хуанфрана приводит в «Твиттере» Atletico Universe со ссылкой на Prime Video Espana.

Напомним, что год назад Хуанфран завершил карьеру футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хуанфран
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