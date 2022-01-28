​Месси и Роналду делят первое место по хет-трикам с 2000 года

Портал transfermarkt продолжает составлять интересные рейтинги и делиться ими на своей страничке в «Инстаграме». На этот раз был составлен рейтинг футболистов по количеству хет-триков за период с 2000 года. В расчёт брались игроки из топовой пятёрки европейских чемпионатов. При этом учитывались их показатели во всех соревнованиях.

Место на вершине рейтинга разделили Лионель Месси и Криштиану Роналду, оформившие по 48 хет-триков. При этом аргентинец был поставлен на первое место, поскольку он провёл меньше игр – 795 против 887.

На третьем месте расположился Роберт Левандовски. На счету поляка 23 хет-трика.