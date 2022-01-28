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Лига чемпионов

Холанн назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

28 Января 2022 • 08:09 Комментировать

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн высказался о нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В частности, центрфорвард дортмундской «Боруссии» назвал главных фаворитов турнира.

В интервью Sky Sports нападающий назвал трех претендентов на успех. По его мнению, за титул поборются английский «Манчестер Сити», испанский «Реал» и французский «ПСЖ».

Стоит отметить, что «ПСЖ» и «Реал» встретятся уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. В свою очередь «Манчестер Сити» поборется за выход в четвертьфинал с лиссабонским «Спортингом».

Действующим триумфатором турнира является лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн
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