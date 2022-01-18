Самые дорогие трансферы 2021 года: какие из них оказались дутыми мешками

В эпоху пандемии футбольным клубам местами приходится затягивать пояса, однако дорогостоящие трансферы всё же продолжают осуществляться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на самые крупные сделки 2021 года и оценить, насколько эффективными (по крайней мере, на сегодняшний день), оказались финансовые вложения. По традиции мы обратились к данным авторитетного портала transfermarkt.

5 место - Бен Уайт

Трансфер: из «Брайтона» в «Арсенал».

Цена: 58,5 млн евро.

Конечно, трансфер Бена Уайта далёк от рекорда Гарри Магуайра по затраченным деньгам на защитника, но 58 миллионов евро – тоже значительная сумма для футболиста этого амплуа. Особенно с учётом того факта, что владельцы «Арсенала» не привыкли раскошеливаться на дорогостоящие покупки. Уайт сразу стал игроком основного состава «канониров», но оценить эту покупку с точки зрения соответствия затрат на игрока и его показателей пока сложновато. Всё-таки «Арсенал» переживает переходный период. Какой-то прогресс в первой части сезона определённо наметился, в том числе в оборонительной линии, поэтому пока что за трансфер Уайта поставим лондонцам плюсик.

4 место – Ашраф Хакими

Трансфер: из «Интера» в «ПСЖ».

из «Интера» в «ПСЖ».

Цена: 60 млн евро.

Из-за финансовой ситуации летом «Интеру» пришлось расстаться с некоторыми важными игроками, и Ашраф Хакими оказался в их числе. Марокканец перебрался в «ПСЖ» - гранд Лиги 1 заплатил за игрока 60 миллионов евро. Нельзя сказать, что Хакими прямо разочаровал, но от него определённо ожидали большего. В «Интере» и «Боруссии» Ашраф был максимально полезен в атаке – его нередко сопоставляли с Трентом Александром-Арнольдом, разрывающим фланг в «Ливерпуле». В «ПСЖ» пока что Хакими менее полезен – у него только шесть результативных действий в 25 матчах.

3 место – Джедон Санчо

Трансфер: из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

Цена: 85 миллионов евро.

85 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» очень долго гонялся за Джедоном Санчо. В 2020 году подписать талантливого вингера «красным дьяволам» не удалось, но спустя год сделка всё же состоялась. Манкунианцам за трансфер Санчо пришлось выложить дортмундской «Боруссии» 85 миллионов евро. Если говорить с тегом «прямо сейчас», то вложенные средства себя не оправдывают. В 23 играх нынешнего сезона Санчо отметился всего двумя забитыми голами и ни разу не ассистировал партнёрам. Поговаривают, что засиять на «Олд Траффорд» Джедону мешает Криштиану Роналду – дескать, авторитет португальца не позволяет юному игроку брать игру на себя. Посмотрим, как карьера Санчо в «Юнайтед» будет развиваться дальше.

2 место – Ромелу Лукаку

Трансфер: из «Интера» в «Челси».

Цена: 115 млн евро.

Трансфер Ромелу Лукаку имеет все шансы стать провальным. А ведь «Челси» ради возвращения бельгийского форварда заплатил «Интеру» целых 115 миллионов евро! Лукаку забил всего 8 голов в 22 играх за лондонцев. Для форварда с трансферной стоимостью выше сотни миллионов это очень мало. Особенно если учитывать то, как на рынок повлияла пандемия коронавируса. Фанаты «Челси» уже сейчас активно выступают против Лукаку. Их огорчают не столько показатели, сколько нашумевшее интервью игрока. Ромелу сказал, что ему некомфортно в «Челси», что Тухель выбрал систему, при которой ему сложно себя проявить, и, главное, что он хочет вернуться в «Интер». Тухель исключил Лукаку из состава на одну игру, но ситуацию быстро разрешили. Тем не менее, перспективы бельгийца на «Стэмфорд Бридж» кажутся туманными. Разбитую чашку склеить сложно.

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1 место – Джек Грилиш

Трансфер: из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити».

Цена: 117,5 млн евро.

Самый дорогостоящий трансфер 2021 года осуществил «Манчестер Сити». Чемпионы Англии заплатили «Астон Вилле» 117,5 миллиона евро за переход атакующего полузащитника Джека Грилиша. Оказавшись в «Манчестер Сити», Грилиш сразу же стал игроком основной обоймы, но стоит ли он 117 миллионов? Ответ на этот вопрос даст время. Джек выдал несколько ярких матчей, однако 3 гола и 3 результативных паса за 22 матча сезона на текущий момент – далеко не самый лучший показатель для игрока группы атаки, чья стоимость трансфера оказалась максимальной в календарном году.