​Вернидуб считает, что «Шериф» должен был громить «Шахтёр» осенью

В сезоне 2021/2022 «Шериф» дебютировал на групповой стадии Лиги чемпионов. Самая первая игра получилась для команды Юрия Вернидуба успешной – команда обыграла «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле. Украинский специалист получил вопрос о том, заслужил ли «Шериф» ту победу.

«Мы 2:0 обыграли, хотя должны были обыгрывать 4-5:0», - высказался Вернидуб в интервью для YouTube-канала «ОТДУШИВДУШУ».

Напомним, что «Шериф» занял третье место в группе и пробился в плей-офф Лиги Европы. Соперником команды Юрия Вернидуба в стыковом раунде за право выступить в 1/8 финала стала португальская «Брага».