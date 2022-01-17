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Лига чемпионов

На четвертьфинал женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» продано уже 85 тысяч билетов

17 Января 2022 • 23:40 Комментировать

Четвертьфинальные матчи женской Лиги чемпионов пройдут в конце марта, и в одной из пар сыграют злейшие соперники - «Барселона» и «Реал». Женская «классика» вызывает очень большой интерес зрителей - первый матч состоится на «Камп Ноу», и на него продано уже 85 тысяч билетов, при этом до игры еще более двух месяцев, напоминает La Gazzetta Dello Sport.

Все идет к тому, что будет побит абсолютный рекорд женского футбола по посещаемости, установленный еще в далеком 1999 году. Тогда за финалом чемпионата мира по женскому футболу между США и Китаем на стадионе «Пасадена» в Лос-Анджелесе (известен еще по ЧМ-1994) следили 90 185 зрителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу Лига Чемпионов
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