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Месси опять обойдёт Левандовски: объясняем, почему аргентинца признают лучшим игроком года по версии ФИФА

15 Января 2022 • 15:11 Комментировать

В понедельник в Цюрихе состоится гала-вечер, по ходу которого ФИФА вручит награды в нескольких номинациях. Наибольший интерес представляет награда лучшему футболисту года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается с процедурой и пытается понять, кто же получит приз.

Кто претендует на награду

В финальный список претендентов на получение приза лучшему игроку ФИФА попали три футболиста – Лионель Месси, Роберт Левандовски и Мохамед Салах. Понятно, что главная борьба должна развернуться между аргентинцем и поляком. Осенью они конкурировали за «Золотой мяч», вручаемый журналом France Football. По итогам голосования журналистов первое место занял Месси. Вручение аргентинцу седьмого «Золотого мяча» в его карьере вызвало переполох в среде экспертов и болельщиков. Многие считали и продолжают считать, что Левандовски больше заслуживал награду, но…

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Важно: каковы критерии и правила

Чтобы разобраться в вопросе полностью, заходим на официальный сайт ФИФА и открываем файл, в котором чёрным по белому описывают критерии и правила голосования. Очень важный момент – награда вручается за достижения не в рамках 2021 года, а в рамках сезона – с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года. Ранее ФИФА применяла традиционные сроки европейского сезона - с июля по июль - но с наступлением пандемии сроки сезона временно сдвинулись, и ситуация изменилась. Год назад, когда приз уверенно завоевал Роберт Левандовски, ФИФА вручала приз за период с июля 2019 по октябрь 2020 года. Теперь же ФИФА снова цепляется за сроки сезона.

Указанные сроки дают понять, что результаты Лионеля Месси в «ПСЖ» - а во Франции аргентинец пока что является тенью самого себя – вообще никак не учитываются.

Разбираемся дальше. За что же дают награду? Обращаемся к файлу ФИФА и видим: «Награда присуждается на основе результатов игрока и общего его поведения на поле и за его пределами».  

Идём дальше. Кто же участвует в голосовании? Жюри состоит из четырёх групп: действующие тренеры национальных сборных, действующие капитаны национальных сборных, журналисты-эксперты, болельщики на сайте ФИФА. Указано, что каждая из четырёх групп жюри имеет одинаковый вес в голосовании – по 1/4. Ограничение в голосовании лишь одно – капитаны не могут голосовать сами за себя. То есть Роберт Левандовски и Лионель Месси не могут включить самих себя в тройку лучших (каждый член жюри расставляет игроков от третьего места до первого).

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Кто получит приз

Теперь давайте же посмотрим на показатели тройки финалистов в период с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года.

Мохамед Салах: 31 гол и 6 голевых передач в 51 матче за «Ливерпуль», 2 гола в 2 матчах за сборную Египта. 0 жёлтых и 0 красных карточек в 53 играх за указанный период.

Роберт Левандовски: 48 голов и 9 голевых передач в 40 матчах за «Баварию», лучший бомбардир Бундеслиги, 8 голов и 2 голевые передачи в 10 матчах за сборную Польши, 5 жёлтых и 0 красных карточек в 50 играх за указанный период.

«Бавария» выиграла чемпионат Германии, сборная Польши не вышла из группы на Евро-2020.

Лионель Месси: 38 голов и 14 голевых передач в 47 играх за «Барселону», лучший бомбардир Примеры, 6 голов и 5 голевых передач в 13 матчах за сборную Аргентины, лучший игрок Кубка Америки (один из лучших бомбардиров турнира (по 4 гола с Луисом Диасом), лучший ассистент турнира), 6 жёлтых и 1 прямая красная карточка в 60 играх за указанный период.

«Барселона» выиграла Кубок Испании, сборная Аргентины выиграла Кубок Америки.

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Как видим, объективно награда должна достаться Лионелю Месси. Главный аргумент – Кубок Америки, где форвард был лучшим игроком турнира, хотя и не проявил себя в финале. Континентальные футбольные форумы, несмотря на их разный уровень, в такого рода голосованиях принято считать равными по ценности.

Но, опять же, не нужно забывать о том, что мы говорим о голосовании, то есть вкусовщина и разное восприятие тоже играют свою роль. Посмотрим, как получится, ждать осталось совсем чуть-чуть.

Кого должны признать лучшим игроком года по версии ФИФА?
Мохамеда Салаха Роберта Левандовски Лионеля Месси Криштиану Роналду был лучше их всех! Другой вариант (укажу в комментариях)
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Ливерпуль Бавария Барселона Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски Мохамед Салах
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