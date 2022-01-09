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Лига чемпионов

Эвра не верит в то, что Гвардиола когда-либо выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

09 Января 2022 • 00:50 Комментировать

Патрис Эвра, неоднократно игравший в финале Лиги чемпионов и даже становившийся победителем турнира, не верит в то, что Хосеп Гвардиола когда-либо сможет выиграть ЛЧ с «Манчестер Сити». Большую часть карьеры Патрис провел в «Манчестер Юнайтед», в связи с чем такой скептицизм футболиста вполне объясним:

 - То, что он делает с «Манчестер Сити», великолепно, но я все равно не верю в то, что Гвардиола выиграет с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. А пока он не сделает это, «Сити» будет оставаться всего лишь нашим шумным и назойливым соседом, - заявил Эвра, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Патрис Эвра
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