Эвра не верит в то, что Гвардиола когда-либо выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Патрис Эвра, неоднократно игравший в финале Лиги чемпионов и даже становившийся победителем турнира, не верит в то, что Хосеп Гвардиола когда-либо сможет выиграть ЛЧ с «Манчестер Сити». Большую часть карьеры Патрис провел в «Манчестер Юнайтед», в связи с чем такой скептицизм футболиста вполне объясним:

- То, что он делает с «Манчестер Сити», великолепно, но я все равно не верю в то, что Гвардиола выиграет с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. А пока он не сделает это, «Сити» будет оставаться всего лишь нашим шумным и назойливым соседом, - заявил Эвра, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.