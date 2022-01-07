​После получения «Золотого мяча» Месси претендует и на приз лучшему игроку по версии ФИФА

ФИФА объявила имена трёх номинантов на приз лучшему футболисту 2021 календарного года. В тройку претендентов на получение награды входят Роберт Левандовски из «Баварии», Лионель Месси из «ПСЖ» (первую часть года провёл в «Барселоне») и Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Награда будет вручена в понедельник, 17 января.

Напомним, что в конце осени Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Аргентинец победил в голосовании футбольных журналистов, которое устраивает журнал France Football. Он опередил Роберта Левандовски на 33 очка. После вручения «Золотого мяча» Месси в среде футбольных фанатов разгорелись споры. Многие считают, что награду должен был получить Левандовски.