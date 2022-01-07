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​После получения «Золотого мяча» Месси претендует и на приз лучшему игроку по версии ФИФА

07 Января 2022 • 17:42 Комментировать

ФИФА объявила имена трёх номинантов на приз лучшему футболисту 2021 календарного года. В тройку претендентов на получение награды входят Роберт Левандовски из «Баварии», Лионель Месси из «ПСЖ» (первую часть года провёл в «Барселоне») и Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Награда будет вручена в понедельник, 17 января.

Напомним, что в конце осени Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Аргентинец победил в голосовании футбольных журналистов, которое устраивает журнал France Football. Он опередил Роберта Левандовски на 33 очка. После вручения «Золотого мяча» Месси в среде футбольных фанатов разгорелись споры. Многие считают, что награду должен был получить Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски Мохамед Салах
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