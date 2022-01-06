Мбаппе: «Пришло время для победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Команда готова к этому, время пришло. Наступает самая важная часть сезона. «ПСЖ» готов к новому шагу. Мы уже были в полуфинале и финале турнира. Но сейчас наши мысли исключительно о победе», - заявил французский нападающий.

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов парижский гранд встретится с мадридским «Реалом». Первый поединок состоится 15 февраля в Париже, а ответный пройдет в Мадриде 9 марта.

Победитель этого противостояния получит путевку в четвертьфинал.