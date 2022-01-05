Зинченко: «Поражение в финале Лиги чемпионов стало невероятным психологическим ударом по мне и по моей семье»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил не самый удачный вечер в своей карьере, а именно финал прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «горожане» уступили «Челси».

Футболист признался, что ему было очень тяжело справиться с эмоциями после матча. «Это был невероятный психологический удар в целом по мне и по моей семье. Были, наверно, самые сложные дни – все пережить и переосмыслить. Меня сборная реанимировала. То, как я сыграл на Евро, никак не связано с финалом. Не люблю искать отмазки. Сыграл плохо, не проявил свои лучшие качества», - рассказал Зинченко в интервью на ютуб-канале «Бомбардир».

Стоит уточнить, что многие считают именно украинского игрока одним из виновников единственного пропущенного гола «Сити» в том поединке – он не успел подстраховать партнера и позволил Каю Хаверцу выйти на рандеву с Эдерсоном.