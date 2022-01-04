Премия Пушкаша за лучший гол 2021 года: Объявлена тройка финалистов

Через две недели ФИФА объявит имя победителя премии имени Ференца Пушкаша за лучший гол в 2021 году. Финальный шорт-лист состоит из трёх футболистов. В него попали Эрик Ламела (гол за «Тоттенхэм» рабоной в игре против «Арсенала»), Мехди Тареми (гол за «Порту» в ворота «Челси» в падении через себя) и Патрик Шик (гол за сборную Чехии в ворота Шотландии на Евро-2020 с центра поля).

Премия Ференца Пушкаша, известнейшего в прошлом венгерского футболиста, за лучший гол в рамках календарного года вручается с 2009 года. В 2020 году лауреатом премии стал корейский футболист «Тоттенхэма» Хынмин Сон.