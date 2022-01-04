​Без Месси и Роналду: Французская газета составила сборную года

Французская газета L’Equipe составила символическую сборную 2021 календарного года. В ней не оказалось места для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чьи футбольные звёзды с течением лет постепенно угасают.

В символическую сборную попали такие игроки: Менди – Александер-Арнольд, Диаш, Маркиньос, Тео Эрнанес – Канте, Жоржиньо, де Брёйне, Салах – Бензема, Левандовски.

Отметим, что в конце ноября Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам голосования, которое устраивает France Football. Аргентинский нападающий «ПСЖ» на 33 очка опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовски.