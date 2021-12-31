​Буну – лучший вратарь топ-лиг Европы по «сухим» матчам в 2021 году

Портал transfermarkt составил рейтинг лучших вратарей 2021 года по «сухим» матчам среди представителей топ-5 лиг Европы. Стоит отметить, что учитывались матчи не только за клуб, но и за национальную сборную. На первом месте оказался страж ворот «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну. 32 из 59 его матчей были «сухими».

На втором месте расположился бразилец Эдерсон из «Манчестер Сити» (30 «сухих» матчей из 59), а тройку замыкает представитель «Челси» Эдуар Менди (29 «сухих» игр из 57).

В топ-10 также входят Тибо Куртуа, Мануэль Нойер, Алиссон, Самир Ханданович, Джанлуиджи Доннарумма, Уго Льорис, Каспер Шмейхель.