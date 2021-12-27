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Звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards не досталось ни Месси, ни Левандовски

27 Декабря 2021 • 20:07 Комментировать (3)

В эти минуты проходит раздача наград Globe Soccer Awards лучшим футболистам, командам и тренерам уходящего года. Национальная команда Италии, выигравшая Евро-2020 признана лучшей сборной, а победитель Лиги чемпионов «Челси» - лучшей команды. Вожак итальянцев Роберто Манчини был вне конкуренции среди главных тренеров.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отмечен специальной наградой как лучший бомбардир в истории футбола, а наконечник атак «Баварии» Роберт Левандовски - как лучший голеадор 2021 года.

В споре лучших футболистов года между Лионелем Месси и Левандовски Globe Soccer Awards выбрал свой вариант, отдав награду Килиану Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси Сборная Италии Роберто Манчини Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
27 Декабря 2021 в 21:47
Что-то Мендеш плохо постарался... Опять гелевый пролетел... Factos... Хе-хе...
ингерман
27 Декабря 2021 в 21:46
ай.. ха-ха-ха.. а меци тока об адном тибя прашу - тока не расплитай наски.. ты ж ышо нам нуж0н для хайпу.. )))
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