Звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards не досталось ни Месси, ни Левандовски

В эти минуты проходит раздача наград Globe Soccer Awards лучшим футболистам, командам и тренерам уходящего года. Национальная команда Италии, выигравшая Евро-2020 признана лучшей сборной, а победитель Лиги чемпионов «Челси» - лучшей команды. Вожак итальянцев Роберто Манчини был вне конкуренции среди главных тренеров.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отмечен специальной наградой как лучший бомбардир в истории футбола, а наконечник атак «Баварии» Роберт Левандовски - как лучший голеадор 2021 года.

В споре лучших футболистов года между Лионелем Месси и Левандовски Globe Soccer Awards выбрал свой вариант, отдав награду Килиану Мбаппе.