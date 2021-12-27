Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены». По этому случаю в северной столице России была установлена лигочемпионская ёлка. Соответствующие фотографии были опубликованы в телеграм-канале Российского футбольного союза.

На новогодней ёлке можно увидеть мячи Лиги чемпионов, эмблемы турнира, изображения трофея, а также эмблемы клубов, которые выигрывали турнир.

На фотографии заметны эмблемы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Можно вспомнить, что эти клубы встречались в финале Лиги чемпионов сезона 2007/2008 в дождливой Москве. Тогда на поле «Лужников» победили «красные дьяволы», который были сильнее в серии пенальти.