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​Повесили бутсы на гвоздь в 2021: кого мы никогда больше не увидим на футбольном поле

27 Декабря 2021 • 13:24 Комментировать (5)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает подводить итоги уходящего 2021 года. Самое время вспомнить о звёздных футболистах, которые повесили бутсы на гвоздь и объявили о завершении карьеры.

Уэйн Руни

В начале года о завершении карьеры объявил Уэйн Руни. Его называют одним из лучших нападающих в истории Англии и английской Премьер-лиги. Руни остаётся лучшим бомбардиром национальной сборной с 53 голами, хотя Гарри Кейн (48 голов) наверняка обойдёт его уже в обозримом будущем. Уэйн Руни известен главным образом по 13 годам в «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» форвард провёл 559 матчей и забил 253 гола, помогая клубу завоевать множество трофеев, в частности 5 титулов АПЛ и трофей Лиги чемпионов. Руни ещё долго будет оставаться лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед», ведь из действующих игроков команды на горизонте нет никого.

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Арьен Роббен

В 2019 году Арьен Роббен уже уходил из футбола, но тогда, как оказалось, он просто поставил карьеру на паузу. Спустя год Роббен вернулся в родной «Гронинген», однако состояние здоровья не позволило ему провести сильный сезон, и летом 2021 года Арьен окончательно повесил бутсы на гвоздь. Арьен Роббен входит в число лучших вингеров в истории футбола. Его волшебная левая нога стала кошмаром для многих вратарей и защитников. В своей карьере Роббен поиграл за три топ-клуба – за «Челси», «Реал» и «Баварию». Во всех этих клубах он был одним из ведущих футболистов. Роббен провёл 96 игр за сборную Голландии. В 2010 году в её составе Арьен сыграл в финале чемпионата мира.

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Серхио Агуэро

Серхио Агуэро объявил об уходе из футбола в декабре. Решение аргентинского форварда оказалось вынужденным – осенью во время одного из матчей «Барселоны» у Агуэро проявились проблемы с сердцем. Серхио стал настоящей легендой «Манчестер Сити». Его «золотой» гол в ворота «КПР», который принёс «горожанам» первое чемпионство в их новейшей истории, ещё долго будут вспоминать и пересматривать болельщики. Слишком уж эмоциональным был тот момент с точным ударом на четвёртой компенсированной минуте. После десяти лет в «Манчестер Сити» Агуэро перебрался в «Барселону», но успел провести за каталонцев всего пять игр.

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Клаас-Ян Хунтелаар

В конце прошлого сезона бутсы на гвоздь повесил и Клаас-Ян Хунтелаар. Это известный нападающий, который по ходу своей карьеры поиграл за множество клубов. В «Реале» (8 голов в 20 матчах) и «Милане» (7 голов в 30 матчах) у Хунтелаара дела шли не лучшим образом, но при этом форвард здорово играл за «Аякс» (158 голов в 257 матчах) и «Шальке 04» (128 голов в 249 матчах). Клаас-Ян Хунтелаар забил 42 гола за сборную Голландии. По голам за «оранжевых» он уступает только Робину ван Перси.

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Самир Насри

Самир Насри относится к футболистам, которые не смогли до конца раскрыть свой потенциал. Финальный отрезок карьеры Насри и вовсе получился скомканным – француз объявил о завершении карьеры после года без клуба. Быть может, дисквалификация за допинг, которую Самир отбывал в 2018-2019 годах, сильно его подкосила. В дальнейшем в «Вест Хэме» и «Андерлехте» Насри не оправдывал ожиданий.

В своё время Самир Насри действительно блистал, выступая за «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Юркий и техничный полузащитник выдавал такие матчи, что его даже называли новым Зинедином Зиданом. К сожалению, со временем звезда Насри стала угасать.

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Марио Манджукич

В уходящем году завершил карьеру и Марио Манджукич, которого год назад слухи связывали с «Локомотивом». В России хорват так и не оказался, но география его футбольной карьеры и без того получилась богатой. В европейских топ-чемпионатах Манджукич поиграл за «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус» и «Милан». Заключительный этап в стане «россонери» для хорвата получился безголевым – ему мешали проблемы со здоровьем – а вот в предыдущих клубах он исправно отмечался результативными действиями. Марио Манджукич забил 33 гола за сборную Хорватии и занимает второе место в списке её бомбардиров. Больше голов за «шашечных» забивал только Давор Шукер.

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Сами Хедира

Сами Хедира считается одним из наиболее недооценённых футболистов. Он преимущественно оставался в тени, хотя вносил серьёзный вклад в успехи своих команд на футбольных полях. Хедира провёл пять сезонов в «Реале» и пять с половиной сезонов в «Ювентусе». За это время немец завоевал целый ряд трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов в сезоне 2013/2014. Последним клубом в карьере Сами Хедиры стала «Герта», где он провёл вторую часть прошлого сезона, после чего завершил карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ILLNAT
27 Декабря 2021 в 16:04
В этом списке должен быть Месси.)
Артур Измаилов
27 Декабря 2021 в 14:45
из этого списка лиш хедира - не по классу остальным, (удивляюсь, что его вообще вспомнили)посредство с большим везением, чемпион мира, обладатель ЛЧ, а сам то на поле днище уровня рпл
плоткин леонид
27 Декабря 2021 в 14:08
Первым в этом списке должен быть деревянный дзюба .Мечтаю больше не увидеть его на поле!!!!
Zenituwka
27 Декабря 2021 в 14:13
Чем же он тебе так насолил? Тем что елдак больше твоего?)
Артур Измаилов
27 Декабря 2021 в 14:43
а что это такое? я даже не знаю, чесслово
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