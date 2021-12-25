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Лига чемпионов

Эррера высказался о шансах «ПСЖ» на триумф в Лиге чемпионов

25 Декабря 2021 • 09:28 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера высказался о шансах своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Что будет, если мы не выиграем Лигу чемпионов? Команда воспримет это с достоинством. Мы знаем, что от нас ждут многого в этом сезоне, однако есть еще ряд клубов с высокими шансами на успех. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Реал» могут добиться успеха. Анчелотти прекрасно работает в этом турнире. Ну и, конечно, «Бавария» является одним из претендентов. Нам же нужно создать сплоченную команду», - передает слова испанца Mundo Deportivo.

В 1/8 финала турнира «ПСЖ» встретится с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера
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