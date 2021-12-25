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Лига чемпионов

«Разорвали «Барселону»: Кан поражён менталитетом современной «Баварии»

25 Декабря 2021 • 00:35 Комментировать

Менталитет нынешней «Баварии» поражает даже руководителей клуба. Об этом говорят слова Оливера Кана, входящего в состав директоров мюнхенского гранда.

«Меня всегда поражал менталитет нашей команды. Возьмём домашний матч с «Барселоной». Раньше мы могли бы сказать: «Да ладно, мы уже обеспечили себе первое место в группе, можно расслабиться». А что сделали эти парни? Они просто разорвали «Барселону», - слова Кана приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов текущего сезона «Бавария» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом 3:0, в том числе в игре последнего тура. Мюнхенцы уже не имели турнирной мотивации, а каталонцы боролись за второе место. Из-за поражения они не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов впервые за долгие годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан
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