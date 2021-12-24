Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симоне Индзаги: «Больше всего хотелось избежать встречи с «Ливерпулем»

24 Декабря 2021 • 08:16 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об итогах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянскому гранду будет противостоять «Ливерпуль».

«Хорошо понимаю, что ждет моих подопечных в противостоянии с мерсисайдцами. Я очень хотел избежать встречи с этим соперником. Они находились на первом месте в списке нежелаемых команд. Но мы постараемся подойти к матчам в лучшей форме. У нас еще достаточно времени», - передает слова специалиста Gazzetta dello Sport.

Первый матч состоится в Милане 16 февраля, а ответный – в Ливерпуле 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
08:16 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Больше всего хотелось избежать встречи с «Ливерпулем»
22 Декабря
16:39 · Лига чемпионов
​Роналду, Мбаппе и Левандовски – в атаке символической сборной года IFFHS 5
21 Декабря
10:24 · Лига чемпионов
​Клаттенбург рассказал о своём видении проблемы ВАР 3
19 Декабря
12:25 · Лига чемпионов
​Анчелотти оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Реала»
17 Декабря
16:07 · Лига чемпионов
​Месси признан автором лучшего гола на групповой стадии Лиги чемпионов 11
09:06 · Лига чемпионов
Мбаппе настроен на победу в Лиге чемпионов 1
16 Декабря
16:54 · Лига чемпионов
​Президент УЕФА прокомментировал конфуз с жеребьёвкой Лиги чемпионов
14:58 · Лига чемпионов
​Демирал: «Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов»
15 Декабря
21:52 · Лига чемпионов
Луис Суарес поделился впечатлениями от конфуза на жеребьёвке Лиги чемпионов 1
08:58 · Лига чемпионов
Бензема озвучил цель «Реала» в Лиге чемпионов
14 Декабря
22:03 · Лига чемпионов
Почеттино: «У «Реала» супертренер и суперфутболисты»
20:59 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Вторая жеребьёвка получилась для «Интера» ещё хуже» 8
19:46 · Лига чемпионов
​Месси: «Цель «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов» 5
19:22 · Лига чемпионов
​Уткин объяснил, почему ему жаль, что Месси и Роналду не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 1
17:34 · Лига чемпионов
Parimatch: «Бавария» и «ПСЖ» пройдут в 1/4 финала ЛЧ
Все новости
Рекомендуем