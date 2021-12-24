Симоне Индзаги: «Больше всего хотелось избежать встречи с «Ливерпулем»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об итогах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянскому гранду будет противостоять «Ливерпуль».

«Хорошо понимаю, что ждет моих подопечных в противостоянии с мерсисайдцами. Я очень хотел избежать встречи с этим соперником. Они находились на первом месте в списке нежелаемых команд. Но мы постараемся подойти к матчам в лучшей форме. У нас еще достаточно времени», - передает слова специалиста Gazzetta dello Sport.

Первый матч состоится в Милане 16 февраля, а ответный – в Ливерпуле 8 марта.