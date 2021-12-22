​Роналду, Мбаппе и Левандовски – в атаке символической сборной года IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики не устаёт подводить итоги календарного года. На этот раз была опубликована символическая сборная, составленная из представителей стран УЕФА.

В воротах символической сборной оказался Доннарумма, защитную линию составили Аспиликуэта, Бонуччи, Диаш и Кьеллини. В линию полузащиты были включены Канте, де Брёйне и Жоржиньо, а в линию нападения – Роналду, Мбаппе и Левандовски.

Тренером этой символической сборной «назначен» Томас Тухель.

Также представлен состав запасных: Нойер, Канселу, Рюдигер, Бруну Фернандеш, Мюллер, Холанн, Бензема.