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​Клаттенбург рассказал о своём видении проблемы ВАР

21 Декабря 2021 • 10:24 Комментировать (1)

Известный в прошлом арбитр Марк Клаттенбург рассказал о своём видении проблемы в работе системы ВАР.

Отметим, что по протоколу работы ВАР должен вмешиваться в ситуацию только тогда, когда имеет место «явная и очевидная ошибка» арбитра в поле.

«Моё мнение о главной проблеме ВАР заключается в термине «явная и очевидная». То, что для вас кажется явным и очевидным, для меня может быть по-другому. Раньше были случаи, когда мы собирались в комнате, и 20 судей спорили между собой о каком-то моменте», - высказался Клаттенбург для BBC 5 Live Sport.

Отметим, что с внедрением системы ВАР судейские скандалы не прекратились.

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Клаттенбург вар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
21 Декабря 2021 в 10:41
Потому что в правилах очень много пунктов которые трактуются на усмотрения судей. А трактовка у каждого арбитра своя. Нужно уточнить все спорные пункты и дать конкретную трактовку каждого правила.
Я лично не понимаю почему ВАР не имеет право вмешиваться когда арбитры в поле неправильно фиксируют угловые и с этих угловых забиваются голы.
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