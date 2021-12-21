​Клаттенбург рассказал о своём видении проблемы ВАР

Известный в прошлом арбитр Марк Клаттенбург рассказал о своём видении проблемы в работе системы ВАР.

Отметим, что по протоколу работы ВАР должен вмешиваться в ситуацию только тогда, когда имеет место «явная и очевидная ошибка» арбитра в поле.

«Моё мнение о главной проблеме ВАР заключается в термине «явная и очевидная». То, что для вас кажется явным и очевидным, для меня может быть по-другому. Раньше были случаи, когда мы собирались в комнате, и 20 судей спорили между собой о каком-то моменте», - высказался Клаттенбург для BBC 5 Live Sport.

Отметим, что с внедрением системы ВАР судейские скандалы не прекратились.