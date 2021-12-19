​Анчелотти оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Реала»

Перед воскресной игрой чемпионата Испании против «Кадиса» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции получил вопрос по поводу жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая прошла в начале недели.

Напомним, что «Реал» попал на «ПСЖ». При этом изначально мадридцам досталась «Бенфика» - процедуру жеребьёвки пришлось повторять из-за технической ошибки.

«Нам не повезло. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд в Европе. Это будет интересно. Матчи будут сложными и увлекательными», - высказался Анчелотти.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале и марте следующего года.