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Лига чемпионов

​Анчелотти оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Реала»

19 Декабря 2021 • 12:25 Комментировать

Перед воскресной игрой чемпионата Испании против «Кадиса» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции получил вопрос по поводу жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая прошла в начале недели.

Напомним, что «Реал» попал на «ПСЖ». При этом изначально мадридцам досталась «Бенфика» - процедуру жеребьёвки пришлось повторять из-за технической ошибки.

«Нам не повезло. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд в Европе. Это будет интересно. Матчи будут сложными и увлекательными», - высказался Анчелотти.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале и марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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